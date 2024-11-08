Чи справді Україну "накриє хмара пилу": в Укргідрометцентрі пояснили ситуацію

Синоптики зазначили, що повідомлення про транскордонне перенесення пилу є некоректним.

Укргідрометцентр спростував інформацію, яка нещодавно з'явилася у ЗМІ, про нібито хмару забрудненого повітря, що рухається в бік України.

Про це повідомила пресслужба УкрГМЦ.

За словами синоптиків, повідомлення про перенесення пилу з-за кордону є некоректним. Фахівці пояснили, що це була неправильна інтерпретація даних про аерозолі в атмосфері.

"Але досвідчені метеорологи одразу проаналізували, який саме це аерозоль. І це ніщо інше, як крапельки води", — йдеться в повідомлені.

Синоптики пояснили, що коли вологість досягає 100%, волога конденсується в краплинки, утворюючи серпанок та туман, що погіршує видимість.

"Тому ніякого транскордонного перенесення пилу немає. Це перенесення вологого повітря та утворення серпанку і туманів", — додали в Укргідрометцентрі.

Увечері 7 листопада КМДА повідомила про тимчасове погіршення якості повітря у Києві через підвищену концентрацію пилу. Метеорологи пояснили це накопиченням дрібних крапельок води та відсутністю перемішування повітря на низьких висотах, що сприяє накопиченню викидів від транспорту, зокрема діоксиду азоту.

"Це стандартні сезонні процеси, коли розпочинається період туманів", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у другій половині листопада очікується мінливий характер погоди з достатньою кількістю опадів та невисокою температурою.

Читайте також: