Укргідрометцентр спрогнозував ймовірність переміщення радіації в разі умовної аварії на ЗАЕС і ХАЕС (карта)

Водночас, Гідрометцентр заспокоює українців, що поки що радіаційна ситуація навколо Рівненської АЕС, Південно-Української АЕС, Хмельницької, Запорізької АЕС та ЗВ ЧАЕС залишалася стабільною.

Якби на Запорізькій АЕС сталася аварія 4 вересня, то радіоактивне забруднення торкнулося б півдня України, Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.

Про це пише Укргідрометцентр.

У відомстві спрогнозували нову ймовірність переміщення радіації у разі умовної аварії на Запорізькій АЕС. У дослідженні виявили, що якби аварія сталася на ЗАЕС 4 вересня, то радіоактивне забруднення торкнулося б півдня України, Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.

Фото: Укргідрометцентр

Якби аварія сталася на Хмельницькій АЕС, то радіація скеровувалася спочатку у південно-східному напрямку на території Рівненської, Хмельницької, Житомирської та Вінницької областей.

"Розсіювання викидів продуктів діяльності ХАЕС підхоплять південно-східні вітри і донесуть до території Молдови, Румунії Угорщини, Словаччини та Польщі", – йдеться в повідомленні.

Водночас, Гідрометцентр заспокоює українців, що поки радіаційна ситуація навколо Рівненської АЕС, Південно-Української АЕС, Хмельницької, Запорізької АЕС та ЗВ ЧАЕС залишалася стабільною, перевищень не зафіксовано,

Раніше прем'єр Денис Шмигаль розповів про переговори щодо введення миротворців на ЗАЕС.

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС, саму станцію обстріляли. 21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції, принципи ядерної безпеки на станції порушені.

Станом на 5 вересня військові РФ все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами. Четверо представників МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі.