Укргідрометцентр попередив про мороз і різкі зміни температур

Жовтень в Україні очікується помірно теплим із типовими для осені погодними умовами. Середня температура повітря протягом місяця становитиме 6–13 °С, у гірських районах Карпат місцями опускатиметься до 4–5 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.

Протягом місяця можливі холодні періоди: абсолютний мінімум температури повітря коливатиметься від 5 до 16 °С морозу, у північних, центральних та східних областях, а також у Карпатах, місцями можливі заморозки до 17–23 °С нижче нуля. В Криму мороз може досягати 0–3 °С. Абсолютний максимум температури очікується на рівні 26–34 °С, у Запорізькій області та Криму — до 35 °С, на високогір’ї Карпат — 20–21 °С.

Перехід середньої добової температури через позначку +8 °С у бік зниження прогнозується у третій декаді жовтня, а в північних областях — у другій. У південних регіонах та на Закарпатті цей процес розтягнеться до початку листопада. Заморозки у першій половині місяця залишаються звичайним явищем.

Середня кількість опадів по Україні складе 29–54 мм. У Карпатах та на гірських територіях Криму очікується 64–84 мм, у Закарпатті — 86–106 мм, на високогір’ї Карпат — до 129 мм.

Середня місячна температура повітря прогнозується на рівні 7–13 °С, що на 1 °С вище за багаторічну норму. Місячна кількість опадів передбачається 31–77 мм, у Карпатах та горах Криму — 51–101 мм, що становить 80–120 % норми.

