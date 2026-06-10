Укріплення північного кордону: на дорогах Волині з'явиться спецзахист від дронів

Антидронові сітки встановлюють у Шацькому районі / © скриншот з відео

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Влада Волинської області ухвалила рішення облаштувати спеціальні захисні конструкції на автошляхах прикордонного регіону для убезпечення руху від ворожих безпілотників. Цей крок є частиною системного зміцнення оборонних рубежів, яке безперервно триває в області.

Про впровадження нових безпекових заходів повідомляє «Район.Шацьк» з посиланням на заяву голови Волинської ОВА Романа Романюка.

Укріплення прикордоння Волині

Підготовка оборонних позицій та надійних інженерних загороджень на Волині розпочалася задовго до початку повномасштабного вторгнення. Наразі координація між військовими, обласною владою та органами місцевого самоврядування залишається максимально чіткою для миттєвого реагування на будь-які виклики.

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Очільник області запевнив старост сіл Шацької громади, що посилення безпеки не зупиняється ні на день, оскільки ризики з боку сусідньої держави залишаються стабільно високими. Саме тому на визначених ділянках місцевих автошляхів з’явиться спеціальне антидронове покриття.

«Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати», — підкреслив Роман Романюк.

Масштабування захисту на тлі нових загроз

Встановлення сіток на Волині є логічним продовженням загальнонаціональної програми з убезпечення критичних логістичних маршрутів. Міністерство оборони України вже активно проводить масштабування антидронового захисту автомобільних шляхів у прифронтових та прикордонних регіонах.

Від початку року безпечними для пересування та забезпечення військової логістики стали понад 820 кілометрів доріг. Лише протягом травня фахівці облаштували 211 кілометрів нових захисних конструкцій, а також відновили майже 38 кілометрів пошкодженого захисту та відремонтували 115,5 кілометра шляхів.

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Необхідність розбудови наземного інженерного захисту зумовлена тим, що ворог планує застосовувати нові швидкісні дрони модифікації «Герань-4». Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов в ефірі телемарафону попередив про цю нову серйозну загрозу для української інфраструктури.

«Росіяни використовують зараз Герань-3 — і ми успішно проти них працюємо. Але вони будуть у майбутньому намагатися використовувати Герань-4. І вони сподіваються, що нам буде важко працювати по цілях, які літатимуть зі швидкістю 500 км/год», — пояснив фахівець.

Швидкість цієї модифікації ворожих безпілотників становитиме від 400 до 500 кілометрів на годину. Попри плани ворога, українські військові чудово розуміють стратегію окупантів, уважно стежать за їхніми діями та вже готують відповідні контрзаходи для надійного захисту неба.

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