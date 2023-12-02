"Укрнафтобуріння" зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ – нардеп каже про загрозу для енергобезпеки

Компанія "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у бізнесмена Ігоря Коломойського і передана до управління державної "Укрнафти", від 1 грудня припиняє видобуток на Сахалінському родовищі – одному з найбільших родовищ України – на виконання рішення суду щодо анулювання спецдозволу компанії на це родовище.

Відповідний наказ поширили у Мережі.

За рішенням Шостого апеляційного адмінсуду від 28 листопада управитель "Укрнафтобуріння" втратила ліцензію на Сахалінське родовище. Так, згідно з наказом, керівникам відповідних департаментів доручено забезпечити зупинку установки попередньої підготовки нафти та газу та виведення з експлуатації свердловин Сахалінського родовища.

Документ про зупинення "Укрнафтобуріння" видобутку на одному з найбільших родовищ / Фото: з відкритих джерел

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко назвав цю подію екстраординарною і загрозливою для енергобезпеки країни.

"По суті справи призначений АРМА і Кабміном Управитель компанії "Укрнафтобуріння" – компанія "Укрнафта" просто зараз зупинила видобуток газу на Сахалінському родовищі. А це майже мільярд кубометрів газу на рік "мінус" з газового балансу України і це відбувається в перший день зими", - наголосив нардеп.

7 квітня 2023-го Печерський суд наклав арешт на корпоративні права газовидобувної компанії "Укрнафтобуріння", а за пʼять днів їх вже передали АРМА.

Наприкінці січня Антимонопольний комітет дозволив передавання "Укрнафтобуріння" до управління державній "Укрнафті".

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС стався повний блекаут – є загроза радіаційній безпеці.

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