Укрпошта долучилася до "Зимової єПідтримки": що зможуть придбати українці

Укрпошта приєдналася до урядової програми "Зимова єПідтримка".

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Він зазначив, що громадяни можуть використати ці кошти на комунальні послуги, товари українського виробництва, наприклад, їжу та побутову хімію, або українські друковані видання та ліки.

Щоб краще відповідати запитам українців, які скористались програмою, Укрпошта оновила асортимент товарів у своїх відділеннях.

"Ті, хто переживає стрес біля бойових територій на Сході і живе в умовах знищеної інфраструктури (тобто комунальні платежі не актуальні), частіше купували солодощі – так вони долають стрес – та інші продукти харчування на зиму. Хтось чекає онуків на свята і вже завчасно підготувався з солодкими подарунками", – йдеться в повідомленні.

За словами Смілянського, клієнти центральної частини України хочуть більше товарів для діабетиків, таких як гречка, макарони та спеціальні ліки.

Він також запевнив, що Укрпошта організує спеціальні рішення, для людей, оформили виплату через "Дію" й мають кошти на віртуальній картці, але в селі відсутні магазини, що беруть участь у програмі "Національний кешбек". Відповідні рішення будуть опубліковані згодом.

Нагадаємо, гроші за програмою "Зимова єПідтримка", або як її називають в народі "тисячу від Зеленського" можна буде потратити на донати для ЗСУ.

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