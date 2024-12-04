Укрпошта доставлятиме паспорти за кордон: як скористатися новою послугою

Для зручності клієнтів була розроблена спеціальна онлайн-платформа.
Укрпошта представила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни світу за ціною — $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше вартість такої доставки могла перевищувати $100.
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Ми розробили cпеціальну платформу для такої доставки, на якій можна оплатити послугу доставки електронною маркою з QR-кодом. Потрібно лише зайти у свій особистий кабінет на сайті Укрпошти", - йдеться в повідомленні.
Процедура замовлення проста:
- Зверніться до консульства для оформлення паспорта.
- Оберіть доставку Укрпоштою.
- Заповніть заявку в особистому кабінеті на сайті Укрпошти та оплатіть послугу.
- Відправте заявку з квитанцією до консульства.
- Відслідковуйте документ за трек-номером.
Нагадаємо, уряд запровадив посаду урядового уповноваженого з питань реформування митниці, яку обійме голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.
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