Укрпошта доставлятиме паспорти за кордон: як скористатися новою послугою

Для зручності клієнтів була розроблена спеціальна онлайн-платформа.

Укрпошта представила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни світу за ціною — $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше вартість такої доставки могла перевищувати $100.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ми розробили cпеціальну платформу для такої доставки, на якій можна оплатити послугу доставки електронною маркою з QR-кодом. Потрібно лише зайти у свій особистий кабінет на сайті Укрпошти", - йдеться в повідомленні.

Процедура замовлення проста:

Зверніться до консульства для оформлення паспорта.

Оберіть доставку Укрпоштою.

Заповніть заявку в особистому кабінеті на сайті Укрпошти та оплатіть послугу.

Відправте заявку з квитанцією до консульства.

Відслідковуйте документ за трек-номером.

Нагадаємо, уряд запровадив посаду урядового уповноваженого з питань реформування митниці, яку обійме голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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