"Укрпошта" дозволила отримувати посилки без документів: що для цього потрібно

"Укрпошта" дозволила громадянам отримувати відправлення без документів – за допомогою SMS-повідомлення.

Про це компанія повідомляє у Telegram.

"Від 27 грудня у всіх відділеннях "Укрпошти" можна отримати відправлення без документів — за допомогою SMS-повідомлення! Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону отримувача", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скористатися послугою можна, якщо оголошена цінність посилки - до 15 тис. грн, а післяплата - до 5 тис. грн для внутрішніх відправлень. Також оголошена цінність має бути до 20 тис. грн для міжнародних відправлень.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" повідомила, що від 1 січня на 75% знизить вартість відправлень EMS з України до Польщі. Нові тарифи діятимуть як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів.

Так, від січня EMS-відправлення з України до Польщі вагою до 1 кг коштуватиме $6, до 10 кг – близько $8,85, до 20 кг – до $12,5.

Про зміни до тарифів, які набудуть чинності від 1 січня 2023 року оголосила і "Нова пошта".

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