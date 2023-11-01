"Укрпошта" хоче витратити 65 мільйонів на смс-повідомлення: що відомо про суперечливий тендер

До Держаудитслужби вже надійшло звернення щодо тендеру.

Стало відомо, що 31 жовтня "Укрпошта" розпочала відкриті торги щодо послуг з відправлення сповіщень через SMS та Viber. Державна компанія має намір заплатити фірмі-виконавцю понад 65 мільйонів гривень.

Про це свідчить оголошення на сайті для моніторингу державних закупівель Prozorro.

Деталі

"Укрпошта" має намір відшукати виконавця, який надсилатиме SMS та повідомлення у Viber. За це компанія готова заплатити 65 718 840 гривень. Строк надання послуг – 31 грудня 2024.

Згідно з тендером, йдеться про послуги відправлення 60 тисяч SMS та 90 тисяч повідомлень у Viber – вартість одного сповіщення становитиме близько 438 гривень.

Очікувано, що до Держаудитслужби вже звернулися щодо цього суперечливого тендеру. Такі витрати вважають недоречними.

"Виділення таких коштів на передачу повідомлень під час війни не на часі й може прирівнюватися до розкрадання державного бюджету", – написала Каневська О.О.

Проте відповідь на звернення ще не надходила.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк опублікував додаток до договору про закупівлю державною компанією НАЕК "Енергоатом" великої кількості картриджів для принтерів за значно завищеними цінами. Переплата становитиме понад 1,5 мільйона гривень.

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