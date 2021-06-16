"Укрпошта" і "Нова пошта" оприлюднили графіки роботи на Трійцю та День Конституції

21 та 28 червня в Україні - державні вихідні.

"Укрпошта" та "Нова пошта" змінили графіки роботи на вихідні через святкування Трійці та Дня Конституції.

Про це йдеться на офіційних сайтах "Укрпошти" та "Нової пошти".

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Під час святкових днів, 20−21 червня - на Трійцю, та 28 червня - на День Конституції працюватимуть лише чергові відділення Укрпошти.

В інші дні відділення працюватимуть у звичайному режимі. Перелік відділень "Укрпошти", що працюватимуть: 20 червня; 21 червня; 28 червня.

Відділення та адресна доставка "Нової пошти" 20 червня працюватимуть у звичайному режимі. 21 червня та 28 червня відділення та адресна доставка Нової пошти працюватимуть за недільним графіком, який може відрізнятися в залежності від відділення. Детальний графік роботи конкретного відділення Нової пошти доступний за посиланням.

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