«Укрпошта» на Луганщині відновлює свою роботу: вже 335 людей отримали довгоочікувані пенсії

«Укрпошта» на Луганщині відновлює свою роботу: вже 335 людей отримали довгоочікувані пенсії

На території Луганщини поступово відновлює свою роботу «Укрпошта», забезпечуючи людей пенсіями, продуктами та іншими необхідними товарами.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

«Вперше з початку російського воєнного вторгнення нам вдалося доправити пенсії, продукти харчування та інші товари першої необхідності до населених пунктів Луганської області, які традиційно отримували їх через підприємства АТ «Укрпошта»», – зазначив керівник Донецької дирекції поштового оператора Вадим Шестопалов. Наразі ця філія обслуговує відразу дві області.

За його словами, пересувні поштові відділення надали послуги мешканцям Білогорівки, Золотарівки, Верхньокаменки та Шипилівки. Так, 335 літніх мешканців області отримали свої пенсії.

Також для місцевих жителів привезли м’ясні та рибні консерви, макаронні вироби, сірники та миючі засоби.