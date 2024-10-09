"Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов’язаним – Смілянський

"Укрпошта" передала в доставку більше 20 тисяч повісток військовозобов’язаним, їх доправляють і сьогодні.

Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю "Українському Радіо" генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Доправляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР (Правил дорожнього руху), які ми доправляємо", – розповів Ігор Смілянський про доправлення повісток військовозобов’язаним. За його словами, вже передано в доставку більше 20 тисяч повісток, вони доправляються й сьогодні.

"Прохання до людей поставитись із розумінням. І ще раз: якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг". До речі, навіть є адреса – Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доправити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо", – запевнив Смілянський.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

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