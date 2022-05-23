"Укрпошта" починає продаж нової марки з російським кораблем: як і де придбати

"Укрпошта" починає продаж нової марки з російським кораблем: як і де придбати

"Укрпошта" відсьогодні, 23 травня, починає продаж нової марки з російським кораблем. Вони продаватимуться з 14:00 в 1,5 тис. відділень по всій країні.

Про це повідомив керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Ліміт продажу - 2 блоки по 3 марки на клієнта без виключень.

"Лише на перший тиждень ми даємо у відділення один мільйон марок, тобто стільки, скільки всього було марки "Корабель НА". Що буде, якщо продамо все за день? Дамо ще один мільйон марок орієнтовно 27 травня. Теж оголосимо завчасно. Потім ще мільйон і тп", - пояснив керівник "Укрпошти".

Смілянський зазначив, що урочисті погашення марок по всій країні триватимуть з ранку до 14:00.

Зазначимо, що станом на 8:00 біля головного відділення "Укрпошти" в Києві вже вишикувалася велика черга. Продаж марок розпочнеться через шість годин.

Нагадаємо, у Києві облаштовують клумбу, присвячену відомій поштовій марці, яка вказує на напрямок руху російського військового корабля.

Фото: Ігор Смелянський

Як люди намагаються дістати лімітовану марку з кораблем і за скільки її можна купити

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