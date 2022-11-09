Укрпошта показала, як виглядатиме різдвяна марка: конкурс виграла школярка з Миколаєва

Українці обрали ескіз поштової марки до Різдва від "Укрпошти".

В Україні завершився конкурс ескізів від "Укрпошти" до до поштової марки "З Різдвом Христовим та Новим роком!". Переможцем став малюнок школярки з прифронтового Миколаєва.

Про це повідомляє "Укрпошта".

Більшість тих, хто взяв участь у голосуванні, зворушила ілюстрація "Роз’єднані війною", створена 11-класницею Валерією Михайловою з Миколаєва. На ескізі зображено дівчину й українського військового, які зустрічають свято нарізно: вона — на самоті, він — на лінії вогню.

Цей ескіз став лідером онлайн-голосування.

Друге місце посів ескіз заслуженого художника України, який працює в галузі іконопису Олександра Охапкіна з українським військовим та колядниками . Третє місце посів малюнок з сім’єю, яка возз’єдналася, авторства Ірини Бабенко.

Нова різдвяна поштова марка буде випущена у грудні. Планується доопрацювання ескіза згідно з пропозиціями учасників онлайн-голосування.

Нагадаємо, що деокупований Куп'янськ у Харківській області повертається до життя. У місті запрацювали "Укрпошта" та український мобільний зв’язок.

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