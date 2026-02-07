- Дата публікації
"Укрпошта" потрапила в скандал через рекламу до Дня закоханих: що сталося
Проект під назвою «Пошта кохання» мав на меті відродити традицію обміну паперовими валентинками, проте візуалізація ідеї викликала різну реакцію суспільства.
Національний поштовий оператор «Укрпошта» опинився в епіцентрі скандалу напередодні Дня святого Валентина. Приводом для масового обурення українців стала спільна рекламна кампанія з українським брендом, у якій користувачі побачили недоречну сексуалізацію неповнолітніх.
Користувачі соціальної мережі Threads розкритикували такий підхід.
Для промо-матеріалів компанії використали сеттинг шкільного класу. На фотографіях, що з’явилися в соцмережах брендів, були зображені моделі в образах старшокласників.
Колаборація з українським брендом одягу та білизни Rikky Hype, мала на меті висвітлити шкільну традицію дарування валентинок.
Однак користувачі звинуватили державну компанію в об’єктивації дітей.
«Найгидкіша реклама, яку я бачила за останній час. Щиро сподіваюсь, що „Укрпошта“ усвідомить, вибачиться і видалить», — написала одна з користувачок.
Інші коментатори проводили паралелі з гучними світовими скандалами:
«Особливо зараз, коли світ сотрясає жахливий скандал з файлами Епштейна, „Укрпошта“ застосовує об’єктивацію школярки — неповнолітньої — з підкресленням лінії кохання», — написала одна з користувачок.
Однак, не всі громадяни розгледіли в рекламі сексуальний підтекст, та виклали своє бачення ситуації.
Також від користувачів лунала думка, до «дісталось» лише «Укрпошті», при цьому, бренд одягу залишився поза увагою.
Проте компанія вже видалила світлини зі свого акаунту та відредагували спільний допис, прибравши згадки про контент.
Нагадаємо, нещодавно, у соцмережах розгорівся скандал навколо ребрендингу «Укрпошти», на який, за даними компанії, витратили близько 600 тис. грн. Після презентації нового логотипа і фірмового шрифту користувачі розкритикували витрати, вказуючи на занедбаний стан відділень у регіонах.
У відповідь генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський вступив у публічні дискусії в Threads, де використовував різкі та образливі формулювання на адресу опонентів.