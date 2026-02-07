ТСН у соціальних мережах

"Укрпошта" потрапила в скандал через рекламу до Дня закоханих: що сталося

Проект під назвою «Пошта кохання» мав на меті відродити традицію обміну паперовими валентинками, проте візуалізація ідеї викликала різну реакцію суспільства.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Укрпошта

Укрпошта

Національний поштовий оператор «Укрпошта» опинився в епіцентрі скандалу напередодні Дня святого Валентина. Приводом для масового обурення українців стала спільна рекламна кампанія з українським брендом, у якій користувачі побачили недоречну сексуалізацію неповнолітніх.

Користувачі соціальної мережі Threads розкритикували такий підхід.

Для промо-матеріалів компанії використали сеттинг шкільного класу. На фотографіях, що з’явилися в соцмережах брендів, були зображені моделі в образах старшокласників.

Колаборація з українським брендом одягу та білизни Rikky Hype, мала на меті висвітлити шкільну традицію дарування валентинок.

Пост Rikky Hype / © Скріншот

Пост Rikky Hype / © Скріншот

Однак користувачі звинуватили державну компанію в об’єктивації дітей.

Коментар користувачки / © Скріншот

Коментар користувачки / © Скріншот

«Найгидкіша реклама, яку я бачила за останній час. Щиро сподіваюсь, що „Укрпошта“ усвідомить, вибачиться і видалить», — написала одна з користувачок.

Коментарі користувачів / © Скріншот

Коментарі користувачів / © Скріншот

Інші коментатори проводили паралелі з гучними світовими скандалами:

Коментар користувачів / © Скріншот

Коментар користувачів / © Скріншот

«Особливо зараз, коли світ сотрясає жахливий скандал з файлами Епштейна, „Укрпошта“ застосовує об’єктивацію школярки — неповнолітньої — з підкресленням лінії кохання», — написала одна з користувачок.

Однак, не всі громадяни розгледіли в рекламі сексуальний підтекст, та виклали своє бачення ситуації.

Коментар користувачки / © Скріншот

Коментар користувачки / © Скріншот

Також від користувачів лунала думка, до «дісталось» лише «Укрпошті», при цьому, бренд одягу залишився поза увагою.

Коментар користувачів / © Скріншот

Коментар користувачів / © Скріншот

Проте компанія вже видалила світлини зі свого акаунту та відредагували спільний допис, прибравши згадки про контент.

Нагадаємо, нещодавно, у соцмережах розгорівся скандал навколо ребрендингу «Укрпошти», на який, за даними компанії, витратили близько 600 тис. грн. Після презентації нового логотипа і фірмового шрифту користувачі розкритикували витрати, вказуючи на занедбаний стан відділень у регіонах.

У відповідь генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський вступив у публічні дискусії в Threads, де використовував різкі та образливі формулювання на адресу опонентів.

