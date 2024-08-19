Укрпошта представила нову марку до річниці незалежності України: як вона виглядає

"Укрпошта" презентувала новий дизайн святкової марки "Все буде UA!", приуроченої до 33-річчя незалежності України. Дизайн був представлений 19 серпня на Всесвітній день філателії.

Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський.

Він зазначив, що символіку та творчий концепт розробив Нікіта Тітов, автор популярного поштового випуску "Передова". За запуск марки відповідала одна з провідних філателістичних команд світу.

Марка виконана в жовто-блакитних кольорах у формі карти України. В центрі зображена мати з дитиною. Вартість передзамовлення складає 140 гривень. Набір включає аркуш "Все буде UA!" на самоклейному папері, конверт "Перший день" і картку.

Нагадаємо, Укрпошта випустила першу марку під час війни, присвячену військовій нагороді "Хрест бойових заслуг". Цю відзнаку отримують найхоробріші військові за героїчні вчинки

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