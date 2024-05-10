"Укрпошта" придумала, що робити з забутими посилками: на власників дуже довго не чекатимуть

"Укрпошта" впроваджує міжнародні практики, які дозволяють компенсувати витрати на логістику та зберігання незатребуваних поштових відправлень. Посилки, які не забрали протягом шести місяців, відтепер продаватимуться на аукціонах Prozorro.Sale.

Про це повідомили на сайті "Укрпошти".

В компанії повідомили про порядок отримання та повернення поштових відправлень. Отримувач може забрати свою посилку протягом двох тижнів. Якщо цього не сталося, посилка повертається назад до відправника. Якщо й відправник за якихось причин не забирає посилку більш ніж два тижні, поштовий оператор відправляє їх на спеціальний склад, де посилки зберігаються протягом шести місяців.

Впродовж цього періоду посилку можуть забрати як відправник, так і отримувач. Якщо ж посилку ніхто не затребує, вона стає власністю поштовою компанії і може бути продана на аукціоні.

"Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду", – пояснили в "Укрпошті".

У компанії зазначили, що посилки продаватимуться тільки груповими рандомними лотами по 100 одиниць. Початкова ціна кожного лота становитиме 1000 грн, тобто 10 грн за одну посилку. Лоти формуватимуться без розпакування посилок та з видаленням з них інформації про відправника та одержувача.

До того ж працівники компанії не зможуть брати участь в аукціонах, щоб усунути можливі махінації під час формування лотів.

“Наразі на складах компанії знаходяться десятки тисяч незатребуваних посилок, які зберігаються там понад півроку. Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер згідно законодавства ми можемо продати ці посилки і компенсувати витрати на їх логістику та зберігання, як це роблять у більшості країн світу. Як компанія державного сектору, ми маємо залучати всі можливості для того, щоб бути ефективними і генерувати прибуток для бюджету України, й, відповідно, для забезпечення армії та соціальних виплат”, – зазначив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" розпродає свій транспорт. Це легкові машини, вантажні, причепи, трактори — загалом на "Прозоро" виставили 531 одиницю.

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