"Укрпошта" припинила пересилати відравлення з післяплатою готівкою — подробиці

Перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП.

Зміни у виплаті післяплати за поштові відправлення анонсувала "Укрпошта". Там проінформували, що згідно зі змінами до "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", внесених постановою правління НБУ від 23 серпня 2024 року № 100, тепер заборонено виплату переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП).

Про це йдеться у повідомленні "Укрпошти" 2 вересня.

"Нормативні зміни становлять, що “суб’єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, отриманими як готівкова виручка, так і коштами, одержаними у надавачів платіжних послуг", — йдеться у повідомленні.

Такі розрахунки проводяться також шляхом внесення готівки до надавачів платіжних послуг для подальшого переказу коштів на рахунки суб’єктів господарювання”.

Отже, з 30 серпня 2024 року згідно законодавства "Укрпошта" припиняє приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці. Усі послуги, надані до цієї дати, будуть завершені відповідно до законодавства, що діяло на момент прийняття відправлення.

Напередодні "Укрпошта" презентувала новий дизайн святкової марки "Все буде UA!", приуроченої до 33-річчя незалежності України. Дизайн був представлений 19 серпня на Всесвітній день філателії.

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