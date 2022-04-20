"Укрпошта" припинила продаж марки з кораблем: купили 700 тисяч штук

"Укрпошта" зранку 20 квітня припинила продаж марки з російським кораблем, яка викликала неабиякий ажіотаж. Було продано близько 700 тисяч одиниць.

Що буде з усіма іншими марками - розповів керівник "Укрпошти" Ігор Смелянський.

"Щоб все було чесно і прозоро 100 000 марок будуть виділені на інтернет-магазин. І починаючи з четверга, в нашому інтернет магазині зможуть придбати марки (2 листа на 1 заказ) ті, хто раніше зробив заказ в перші дні, а з п’ятниці будь які клієнти в Україні чи за її межами. Таким чином ще більше ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки", - пояснив він.

Решта тиражу буде використана для офіційних делегацій, музейних фондів, наших міжнародних зобов’язань в рамках ВПС, та по філателістичним абонементам.

"Також кожен працівник "Укрпошти" зможе отримати одну марку, що я вважаю вірним, а невелика частина буде виділена на підтримку маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями", - додав Смелянський.

Він ще раз підкреслив, що додаткового тиражу цієї марки не буде. Але в "Укрпошті" вигадали, як продовжити серію з кораблем. Майки та інші речі з маркою скоро будуть в інтернет-магазині та поштових відділеннях.

"Будь ласка, не треба займати черги. Єдине виключення, це наше відділення на Майдані в Києві. Там, з 13:00 сьогодні будуть продаватись марки тим 1500+ клієнтам, хто вчора не зміг їх отримати та записався в список", - зазначив Смелянський.

Нагадаємо, у столиці до головпоштамту вишиковуються багатогодинні черги – люди намагаються купити марки та конверти, на яких зображено як українські військові з острова Зміїний посилають якнайдалі тепер уже затонулий російський військовий корабель. Хтось розглядає марку як найкращий подарунок, а хтось - як хорошу інвестицію в майбутнє. У невеличких поштових відділеннях марку розбирають майже одразу.

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