"Укрпошта" припиняє випуск поштових марок і маркованих конвертів з літерними номіналами V і Z  

Ці та інші літерні позначення номінальної вартості "Укрпошта" почала активно використовувати з 2017 року.
АТ "Укрпошта" більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V (тариф вартістю 12 грн для пересилання простих листів масою до 50 г по Україні, найпопулярніший серед тарифів в Україні), а також марки з номіналом Z (еквівалент $1 США для міжнародної доставки листів масою до 50 г), передає пресслужба компанії.
"Оскільки завдяки старанням росії літери V і Zстали символами нового фашизму і терору, національний оператор прийняв рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами", - повідомляє АТ.
Зважаючи на особливості виготовлення маркованої продукції та технічні можливості підприємств-виробників, розробка нових знаків поштової оплати займе деякий час.
Поштові марки і марковані конверти, введені "Укрпоштою" в обіг до 24.02.2022 р., і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг поштового зв’язку - "Укрпошта" продовжує їх реалізацію у всіх своїх відділеннях та приймання від клієнтів письмової кореспонденції, оплаченої поштовими марками згаданих номіналів.
Це пов’язано з потребами безперебійності поштового обігу, а також задля уникнення збитків державних установ та приватних компаній, що вже придбали згадані знаки поштової оплати для користування послугами поштового зв'язку.
Знаки поштової оплати, окрім своєї прямої функції – оплати послуг з пересилання письмової кореспонденції, це й витвори мистецтва, які популяризують нашу країну у світі, зберігаються в колекціях філателістів різних країн, є надбанням Музейного фонду.
Серед художніх випусків "Укрпошти" з номіналами V:
- поштові марки "Тризуб" 2022 р.в., "Морський тральщик "Черкаси" U311" 2021 р.в.,
- "Монумент Незалежності (2001), Київ" 2021 р.в.,
- "Передова» 2020 р.в., "Вони вистояли! Не витримав бетон!" 2020 р.в.,
- "Слава Україні!" 2019 р.в.,
- марковий аркуш "Збройні сили України. Сухопутні війська" 2021 р.в.,
- серія маркованих конвертів "Героям слава!" тощо, придбати які навіть зараз можна у філателістичному онлайн-магазині "Укрпошти".
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