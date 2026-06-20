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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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160
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"Укрпошта" призупиняє роботу пересувних відділень в одному з регіонів через удари РФ

Робота пересувних відділень «Укрпошти» тимчасово зупинена на Нікопольщині.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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На Нікопольщині FPV-дрони знищили два автомобілі «Укрпошти»: роботу мобільних відділень тимчасово зупинено

На Нікопольщині FPV-дрони знищили два автомобілі «Укрпошти»: роботу мобільних відділень тимчасово зупинено / © Міністерство розвитку громад та територій України

«Укрпошта» тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровщини через безпекову ситуацію.

Про це передає Міністерство розвитку громад та територій

У відомстві розповіли, що сьогодні російські війська вкотре атакували Нікополь FPV-дронами. Під удар потрапили два автомобілі «Укрпошти». Внаслідок атаки автівки було знищено.

На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги співробітники перебували в укритті.

Зазначається, що це вже четвертий автомобіль Укрпошти, втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень через російські обстріли.

/ © Міністерство розвитку громад та територій України

© Міністерство розвитку громад та територій України

/ © Міністерство розвитку громад та територій України

© Міністерство розвитку громад та територій України

/ © Міністерство розвитку громад та територій України

© Міністерство розвитку громад та територій України

«Рішення про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень ухвалене з міркувань безпеки працівників та мешканців громад. Наразі опрацьовуються альтернативні рішення та додаткові заходи захисту. Очікується, що вже за добу пересувні відділення відновлять роботу в громаді», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що у Харкові російський дрон влучив у хаб «Укрпошти», внаслідок чого частину посилок знищено.

Також повідомлялося, що «Нова пошта» закриває свої два останні відділення у Дружківці на Донеччині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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