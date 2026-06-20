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"Укрпошта" призупиняє роботу пересувних відділень в одному з регіонів через удари РФ
Робота пересувних відділень «Укрпошти» тимчасово зупинена на Нікопольщині.
«Укрпошта» тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровщини через безпекову ситуацію.
Про це передає Міністерство розвитку громад та територій
У відомстві розповіли, що сьогодні російські війська вкотре атакували Нікополь FPV-дронами. Під удар потрапили два автомобілі «Укрпошти». Внаслідок атаки автівки було знищено.
На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги співробітники перебували в укритті.
Зазначається, що це вже четвертий автомобіль Укрпошти, втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень через російські обстріли.
«Рішення про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень ухвалене з міркувань безпеки працівників та мешканців громад. Наразі опрацьовуються альтернативні рішення та додаткові заходи захисту. Очікується, що вже за добу пересувні відділення відновлять роботу в громаді», — йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що у Харкові російський дрон влучив у хаб «Укрпошти», внаслідок чого частину посилок знищено.
Також повідомлялося, що «Нова пошта» закриває свої два останні відділення у Дружківці на Донеччині.