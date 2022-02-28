"Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок до закінчення війни

"Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок до закінчення війни

Зовсім скоро компанія відновить відправку і доставку міжнародних посилок.

Компанія "Укрпошта" проінформувала клієнтів, як вона працює станом на 28 лютого.

"Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок до закінчення бойових дій.

Про це повідомила пресслужба у Facebook.

Відділення працюють або за звичним графіком, або за індивідуальним (залежно від обставин). Орієнтовно з 10:00 до 15:00.

Внутрішні посилки на пошті приймають виключно у відкритому вигляді. Зовсім скоро відновиться відправка і доставка міжнародних посилок.

"Перекази приймаємо та видаємо без обмежень (великі суми — по можливості). Крім країн агресорів. Платежі приймаємо у звичайному режимі. Щодо виплат пенсій та субсидій повідомимо згодом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрпошта" відновила роботу: можна отримати пенсію, побутові товари і посилки.