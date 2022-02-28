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"Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок до закінчення війни

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"Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок до закінчення війни

УНІАН

Зовсім скоро компанія відновить відправку і доставку міжнародних посилок.

Компанія "Укрпошта" проінформувала клієнтів, як вона працює станом на 28 лютого.

"Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок до закінчення бойових дій.

Про це повідомила пресслужба у Facebook.

Відділення працюють або за звичним графіком, або за індивідуальним (залежно від обставин). Орієнтовно з 10:00 до 15:00.

Внутрішні посилки на пошті приймають виключно у відкритому вигляді. Зовсім скоро відновиться відправка і доставка міжнародних посилок.

"Перекази приймаємо та видаємо без обмежень (великі суми — по можливості). Крім країн агресорів. Платежі приймаємо у звичайному режимі. Щодо виплат пенсій та субсидій повідомимо згодом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрпошта" відновила роботу: можна отримати пенсію, побутові товари і посилки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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