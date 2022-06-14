"Укрпошта" та "Нова пошта" відновлюють доправлення товарів з AliExpress

"Укрпошта" та "Нова пошта" відновлюють доправлення товарів з AliExpress

"Укрпошта" та "Нова пошта" вже від 15 червня відновлюють доправлення до України товарів з китайського онлайн-магазину AliЕxpress.

Точних термінів доправлення, зокрема в "Укрпошті", не називають, але обіцяють робити все, щоб повернутися на довоєнні показники.

Про це голова "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив у Мережі 14 червня.

"З 15 червня AliExpress/Cainiao відновлює доставку через "Укрпошту" в Україну. Доставка буде здійснюватися через одну з європейських країн і потім доставлятися в Україну "Укрпоштою", ­– йдеться в повідомленні.

Спершу доправлення відновлять до 14 областей України. Водночас жителі східних областей можуть замовити посилку на знайомих, а вони вже зможуть відправити її на будь-яку територію України, де працює "Укрпошта".

Так, від 15 червня доправлення з AliExpress буде доступним для Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей.

Щодо "Нової пошти", по у пресрелізі компанії теж повідомили про відновлення доправлення з AliExpress від 15 червня.

"Тепер користувачі знову можуть замовляти доставку товарів з AliExpress відразу з сайту в зручне відділення або поштомат "Нової пошти". Для цього потрібно лише вказати опцію AliExpress Standard Shipping і на карті вибрати найближче працююче відділення/поштомат", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українці за три місяці зареєстрували понад 30 тис. підприємств, у лідерах – комп'ютерне програмування.

Уроки історії на всі часи: найкращі 5 книжок від Олександра Алфьорова

Читайте також: