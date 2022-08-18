"Укрпошта" та Poczta Polska спрощують пересилання між країнами: що зміниться

Укрпошта та Пошта Польщі оголосили про поглиблення співпраці. Першим кроком стало підписання двостороннього меморандуму, який передбачає поглиблення співпраці за ключовими напрямками.

Зокрема йдеться про співпрацю щодо розвитку електронної комерції, спрощення логістики, митних процедур та оформлення відправлень між Україною та Польщею, створення спільних продуктів, зокрема з міжнародної доставки та філателістичних випусків.

Про це повідомляє "Укрпошта" на своєму сайті.

"Poczta Polska активно підтримує своїх українських колег з початку російської агресії проти України. Поточна геополітична ситуація створює нові рамки для співпраці, яку ми хочемо поглибити та краще координувати. Від цього виграють обидва національні поштові оператори, а також наші клієнти, які живуть по обидва боки кордону", - прокоментував Томаш Здзікот, президент Poczta Polska.

За словами генерального директора Укрпошти Ігора Смілянського, цим меморандумом з Поштою Польщі Україна чітко декларує свій намір поглиблювати інтеграцію з європейськими країнами у сфері надання поштових послуг, "аби українці могли так само легко і швидко надсилати відправлення за кордон, як вони це роблять у межах України".

"Бо ми розуміємо, що багато наших клієнтів мають рідних, зокрема в Польщі, з якими підтримують зв’язок. Крім того, для багатьох наших клієнтів експортні продажі на міжнародних майданчиках є єдиним джерелом доходу для їхніх сімей. Тому Укрпошта спрямовує всі зусилля на зростання ефективності експортних відправлень та на полегшення логістики, чого безперечно вдасться досягти завдяки більш тісній співпраці із Поштою Польщі", - зазначив Смілянський.

Наступним кроком планується впровадження спеціальних логістичних продуктів. Це стане продовженням попередніх ініціатив, які Польща запровадила в рамках підтримки України. Так, з поштових відділень Пошти Польщі, що приймають відправлення EMS, можна було безкоштовно відправити своїм рідним до України гуманітарну допомогу, обравши продукт EMS вагою до 20 кг.

Також від березня до червня Пошта Польщі не стягувала оплату за грошові перекази до України, а також збори за митне оформлення гуманітарних посилок до України.

Нагадаємо, у серпні 2022 року "Укрпошта" випустить дві нові марки. Одна з них буде присвячена річниці Незалежності України та шести місяцям активної фази війни.

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