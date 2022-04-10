"Укрпошта" та "Укрзалізниця" запустили спільний проєкт для перевезення гуманітарних вантажів

Ціна доставлення гуманітарного вантажу коштуватиме 25 грн.

"Укрпошта" та "Укрзалізниця" запустили спільний проєкт — Гуманітарна залізна пошта.

Про це "Укрпошта" інформує у Telegram-каналі.

Він створений для того, щоб волонтери у мирних містах надсилали гуманітарні вантажі у ті регіони, де в цьому є потреба. Зокрема курсуватимемо зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку.

Також необхідні речі можна надіслати в будь-які інші населені пункти, де працює Укрпошта. Такі посилки будемо переадресовувати з залізничних вокзалів у потрібний регіон автомобілями.

Ціна доставлення гуманітарного вантажу коштуватиме 25 грн. А оформити відправлення можна онлайн або у спеціально визначених відділеннях.

"Один такий вагон ми вже тестово відправляли 1 квітня. На черзі таких ще з десяток, а якщо буде потрібно — й сотня",- йдеться у повідомленні.

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