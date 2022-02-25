"Укрпошта" відновила роботу: можна отримати пенсію, побутові товари і посилки

"Укрпошта" відновила роботу: можна отримати пенсію, побутові товари і посилки

Відділення працюють не у всіх областях.

"Укрпошта" з 25 лютого відновила роботу частини відділень. Вона буде зосереджена на забезпеченні обслуговування найбільш вразливих верств населення пенсійними виплатами та товарами побутового споживання. Також можна буде отримати свої посилки.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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За звичним графіком працюють переважна більшість відділень у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-франківській, Львівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Частково працюють відділення у Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Полтавській, та Харківській областях.

Не працюватимуть до стабілізації ситуації відділення в Київській, Луганській, Сумській, Херсонській, та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 25 лютого, по всій Україні вишикувалися величезні черги - люди масово здають кров для військових ЗСУ. Центрі крові розташовані у всіх областях України. Їх перелік та адреси можна подивитися тут.

Звернення президента України Володимира Зеленського

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