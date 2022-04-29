"Укрпошта" відновлює роботу стаціонарних відділень у деокупованих районах Київської області: перелік

Від 29 квітня "Укрпошта" відновлює роботу стаціонарних відділень у Бучі та Бородянці, а від 3 травня у інших район Київської області, які були окуповані росіянами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, від 29 квітня відновили стаціонарні відділення у Бучі, Бородянці, від 3 травня - у Бучанському, Іванківському, Бородянському, Вишгородському та Макарівському районах. Наразі у Київській області працює 581 стаціонарне та пересувне відділення Укрпошти.

Щодо Ірпеня, то за словами генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, там не залишилося жодного вцілілого відділення. "Ми або їх відновимо, або разом із місцевою владою якнайшвидше знайдемо потрібні приміщення. А поки видаємо пенсії, соцдопомоги та надаємо інші послуги пересувними відділеннями", - зазначив він.

Перелік відділень, які відновлюють роботу від 3 травня

У Бучанському районі відновлюють свою роботу 12 стаціонарних відділень:

08293, м. Буча, вул. Тарасівська, 28

08104, с. Мироцьке, вул. Центральна, 1

08105, с. Горенка, вул. Івана Франка, 125 А

08113, с. Петрушки, вул. Лесі Українки, 39

08114, с. Гореничі, вул. Соборна, 204

08122, с. Шпитьки, вул. Покровська, 5

08296, с. Ворзель, вул. Курортна, 25

08298, с. Коцюбинське, вул. Доківська, 9

07832, с. Бабинці, вул. Травнева, 6

07840, с. Пилиповичі, Привокзальна, 10

07850, с. Клавдієво-Тарасове, Центральна, 5

08062, с. Пашівка, Центральна, 5

У Вишгородському районі відновлюють свою роботу 15 стаціонарних відділень:

07300, м.Вишгород, вул. Набережна, 6Г

07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 2

07302,м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6 В

07330, с. Димер, вул. Революції, 1

07335, с. Демидів, вул. Фастова, 2

07341, с. Жукин, вул. Шевченка, 27

07342, с. Пірнове, просп. Шевченка Тараса, 24

07350, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58

07352, с. Лютіж, вул. Визволителів, 62

07353, с. Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 13

07354, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 220

07360, с. Лебедівка, вул. Соборна, 14

07361, с. Нижча Дубечня, просп. Миру, 50

07362, с. Новосілки, вул. Центральна, 9

07363, с. Хотянівка, вул. Садова, 14

У Іванківському районі відновлює свою роботу 1 стаціонарне відділення:

07201, Іванкове, вул. Івана Проскури, 56

У Бородянському районі відновлюють свою роботу 4 стаціонарні відділення:

07801, смт. Бородянка, вул. Центральна, 240

07802, смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 6

07820, Писківка, вул. Філіпова, 4

07822, Мигалки, вул. Героїв України, 50

У Макарівському районі відновлюють свою роботу 3 стаціонарні відділення:

08070, Новосілки вул. Кучеренка, 5;

08072, Бишів, вул. Київська, 47

08011, Забуяння вул. Незалежності, 44-Б

Обслуговування інших відділень Макарівського, Бородянського, Іванківського, Поліського та Вишгородського районів здійснюють пересувні відділення.

Як раніше повідомлялося, інформація про роботу відділень Укрпошти щоденно оновлюється на офіційному сайті Укрпошти. Більш детально про роботу відділень у конкретному населеному пункті та їх графіком роботи можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що від 25 квітня "Нова пошта" відновила роботу відділень у 4 населених пунктах Київської області: Бучі, Ірпені, Макарові та Колонщині.