"Укрпошта" відновлює свою роботу: де працюють відділення (карта)

У Донецькій області - 66 відділень.
8 квітня 2022 року "Укрпошта" відкрила ще більше відділень по всій країні — 5979 (з урахуванням пересуваних, що обслуговують кілька населених пунктів одночасно).
Про це "Укрпошта" інформує у Telegram-каналі.
Так, у Сумській області працює на 55 відділень більше, ніж вчора. У Чернігівській - на 5 точок "Укрпошти". У Донецькій — 66.
"І ми продовжуємо шукати нові безпечні маршрути, щоб відновити роботу там, де це можливо", - йдеться у повідомленні.
Деякі з областей не приймають відправлення (заштриховані синім - ред.), деякі приймають відправлення тільки по місту (заштриховані зеленим - ред.).
Проте у всіх відділеннях ви все ще можете сплатити комуналку, щоб підтримати економіку країни, чи надіслати платіж рідним, які зараз потребують фінансової допомоги.
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