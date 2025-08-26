США скасовують безмитний ліміт на посилки: що зміниться для українців

Укрпошта

З 29 серпня Сполучені Штати скасовують безмитний ліміт на посилки до 800 доларів. Це призвело до зупинки доставки до Америки для багатьох поштових операторів Європи. Наразі державний поштовий оператор «Укрпошта» продовжує доставляти товари до США, попри скасування цього лміту.

Про це повідомили в Укрпошті.

Для багатьох європейських поштових служб це стало серйозною перешкодою. Деякі з них уже заявили про припинення доставки до США. «Укрпошта», зі свого боку, переналаштувала свої робочі процеси. Однак тепер українські товари стануть приблизно на 10% дорожчими для американських покупців. Це пов’язано з митом, яке було встановлено президентом США Дональдом Трампом для України.

Крім того, тарифи на доставку до Америки також зростуть. Збільшення становитиме в середньому від 1,5 до 3 доларів, залежно від ваги та категорії посилки. Це зростання необхідне, щоб покрити витрати на залучення спеціалізованих агентів для обробки митних платежів.

Нові правила поширюються на всі комерційні відправлення. Винятками є лише листи, газети, листівки та подарункові чи соціальні посилки вартістю до 100 доларів. Варто пам’ятати, що спроби занизити вартість посилки можуть призвести до затримок або повернення відправлень, оскільки американська митниця посилює перевірки.

Раніше повідомлялося, товари українських підприємців вартістю до $800 більше не підлягають 10% миту в США. Мито буде нараховуватися лише на товари, що перевищують цю суму.

У США на весь імпорт буде впроваджено мінімум 10% митних зборів. Однак безмитний ліміт у $800 залишатиметься чинним до того часу, поки міністр торгівлі не встановить систему для збору мита на такі товари.

Нагадаємо, «Укрпошта» оновлює умови приймання відправлень з післяплатою для фізичних осіб. З 1 липня будуть запроваджені нові ліміти на грошові операції у відділеннях.

Також у Мережі знову активізувалася небезпечна шахрайська схема, в межах якої громадяни отримують фейкові SMS нібито від імені «Укрпошти» з проханням підтвердити адресу доставлення — насправді ж користувачів перенаправляють на фішинговий сайт, де можуть викрасти їхні особисті дані.