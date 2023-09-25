"Укрпошта" випускає нові марки "Зброя Перемоги. Світ з Україною" (фото)

Це новий благодійний поштовий блок, мета якого – збір грошей на дрони для українських захисників.

"Укрпошта" випускає нові марки "Зброя Перемоги. Світ з Україною" із зображенням Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Передзамовлення марок розпочинається вже 25 вересня.

Про це очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив у Мережі.

"Друзі, в кінці минулого тижня ми усі із задоволенням спостерігали за тим, як ракети Storm Shadow перетворились на "хоть камни с неба" та влучили у штаб тимчасово розквартированого флоту росії у нашому Криму. Ну, і Президент привіз чергові подарунки від наших іноземних партнерів. Тому, думаю, варто подякувати їм за допомогу", – йдеться в заяві Смілянського.

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Із цієї нагоди "Укрпошта" оголошує випуск марки "Зброя Перемоги. Світ з Україною". Передзамовлення на новий поштовий блок стартує вже 25 вересня. Цей блок – благодійний, мета якого – зібрати кошти на дрони для війська. На марках зображені культові Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley.

"Назви, які відтепер знайомі усім. Назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах, бо усі знають, як ця техніка показує себе у бою", – зауважив керівник "Укрпошти".

"Одразу відповім, чому ще немає ATACMS, Storm Shadow, Taurus і т.п. Ракетна серія обов’язково буде, але трохи згодом", – додав він.

Передзамовлення на марки можна зробити просто зараз за цим посиланням. А придбати поштовий блок у відділеннях можна буде від 29 вересня.

"Де, як і з ким будемо запускати марку я Вам поки не скажу, але то буде круто!" – запевнив Смілянський.

Нові марки "Укрпошти" / Фото: Ігор Смілянський / Facebook

Нові марки "Укрпошти" / Фото: Ігор Смілянський / Facebook

До слова, волонтер Сергій Притула розповів, чого не вистачає ЗСУ на фронті під час контрнаступу. Серед іншого він назвав FPV-дрони.

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