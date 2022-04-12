"Укрпошта" випустила марки з культовою фразою "Русскій воєнний корабль, іді на.."

"Укрпошта" випустила марки з культовою фразою "Русскій воєнний корабль, іді на.."

Автор відомої фрази навіть дав імпровізовану автограф-сесію та підписав кілька конвертів з поштовими марками.

"Укрпошта" разом з автором культової рази "Русскій воєнний корабль, іді ... !" Романом Грибовим представила нові поштові марки з відомим висловлюванням.

Про це "Укрпошта" повідомила у Фейсбук.

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"Нарешті! Сьогодні ввели в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !" — написали у пресслужбі "Укрпошти".

На церемонію запросили й автора культової фрази — черкащанина Романа Грибова.

"Без нього не було ані поштової марки, ані такого потужного спротиву, приклад якого зокрема дали солдати з острова Зміїний", — наголосили у пресслужбі "Укрпошти".

Автором ілюстрації з морським піхотинцем став Борис Грох, чий малюнок переміг у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки.

Нагадаємо, "Укрпошта" попросила Всесвітній поштовий союз та країни, що є членами організації, запровадити санкції проти Росії і скасувати спільний випуск поштових марок із РФ.

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