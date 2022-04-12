"Укрпошта" випустила марки з культовою фразою "Русскій воєнний корабль, іді на.."

Автор відомої фрази навіть дав імпровізовану автограф-сесію та підписав кілька конвертів з поштовими марками.
"Укрпошта" разом з автором культової рази "Русскій воєнний корабль, іді ... !" Романом Грибовим представила нові поштові марки з відомим висловлюванням.
Про це "Укрпошта" повідомила у Фейсбук.
"Нарешті! Сьогодні ввели в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !" — написали у пресслужбі "Укрпошти".
На церемонію запросили й автора культової фрази — черкащанина Романа Грибова.
"Без нього не було ані поштової марки, ані такого потужного спротиву, приклад якого зокрема дали солдати з острова Зміїний", — наголосили у пресслужбі "Укрпошти".
Автором ілюстрації з морським піхотинцем став Борис Грох, чий малюнок переміг у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки.
Нагадаємо, "Укрпошта" попросила Всесвітній поштовий союз та країни, що є членами організації, запровадити санкції проти Росії і скасувати спільний випуск поштових марок із РФ.
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