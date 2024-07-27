Укрпошта на 9 день після вбивства Ірини Фаріон випустила марку на честь мовознавиці

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Андріян Гутник.

"Укрпошта на 9 день після вбивства Ірини Фаріон випустила марку на честь Великої Українки!" – написав він.

Відзначимо, що в представленні марки взяли участь донька, внуки та зять Ірини Фаріон.

Укрпошта випустила марку на честь загиблої Ірини Фаріон / Фото: Андріян Гутник (https://www.facebook.com/andriyan.hutnyk)

Укрпошта випустила марку на честь загиблої Ірини Фаріон / Фото: Андріян Гутник (https://www.facebook.com/andriyan.hutnyk)

Укрпошта випустила марку на честь загиблої Ірини Фаріон / Фото: Андріян Гутник (https://www.facebook.com/andriyan.hutnyk)

Вбивство Ірини Фаріон

У Львові 19 липня на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї. Потерпілу доправили до лікарні, там вона перебувала у глибокій мозковій комі, з якої так і не вийшла.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра.

Що заявив підозрюваний у вбивстві Фаріон після рішення суду?

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