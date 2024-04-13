"Укрпошта" випустила марку "Зброя Перемоги. Made in Ukraine": де можна придбати, фото

"Укрпошта" спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості випустили марку, присвячену працівникам оборонно-промислового комплексу України "Зброя Перемоги. Made in UA".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Поштову марку можна придбати у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн за посиланням.

Компанія зазначила, що 30 грн від вартості йтимуть на підтримку Сил безпеки й оборони України.

Марка "Зброя перемоги. Made in UA" / Фото: Укрпошта

На поштовому блоці – шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва:

розвідувальний безпілотний комплекс Shark;

ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Лютий";

один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон";

самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана";

бронеавтомобіль "Козак";

морський дрон MAGURA V5.

Марка "Зброя перемоги. Made in UA" / Фото: Укрпошта

Марка "Зброя перемоги. Made in UA" / Фото: Укрпошта

Тираж поштового блока — 120 000 екземплярів. У наявності також є листівки.

"Зброя Перемоги. Made in UA" – третій випуск серії. 2022 року було презентовано "Зброя Перемоги", а 2023 – "Зброя Перемоги. Світ з Україною".

Нагадаємо, "Укрпошта" випустила нову марку, присвячену військовій нагороді (фото).

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