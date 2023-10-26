"Укрпошта" випустила нову марку, присвячену військовій нагороді (фото)

Кожен охочий зможе нагородити героя, надіславши листівку з цією маркою в частину чи на передову.

"Укрпошта" випустила першу марку під час повномасштабної війни, присвячену військовій нагороді – "Хресту бойових заслуг". Цю відзнаку отримують кращі з кращих.

На честь героїв нашого часу

За словами гендиректора, безумовно, передовсім для наших воїнів важливі не ордена й медалі, а проста людська вдячність. Висловлювати її не лише словами, а й справами – моральний обов'язок українців. Але за часи повномасштабної війни, тисячі наших військових були нагороджені чисельними нагородами, а це дійсно герої нашого часу, тож пройти повз цю тему в компанії просто не змогли.

"Хрест бойових заслуг" – відзнака президента України вручається найхоробрішим та найвідважнішим. Як наголосив Смілянський, її отримують люди, які в умовах надзвичайної небезпеки роблять героїчні вчинки чи мають значні успіхи в управлінні військами. До прикладу, відзнакою нагородженні Валерій Залужний, Дарія Мазуренко, Олександр Сирський, Кирило Буданов та Дмитро Коцюбайло (посмертно).

"Ми розуміємо, що для кожної родини саме їх чоловік чи жінка в ЗСУ і є тими самими героями. І що круто, відсьогодні Ви можете нагородити чи привітати їх цією маркою, надіславши листівку або лист в частину чи на передову. А "Укрпошта" обов'язково доставить. Напевно, це буде одним із найсимволічніших та найприємніших подарунків для захисників та захисниць під час важких боїв", – підсумував гендиректор "Укрпошти".

Нагадаємо, "Укрпошта" випускає нові марки "Зброя Перемоги. Світ з Україною" із зображенням Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Передзамовлення марок розпочинається вже 25 вересня.

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