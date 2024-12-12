"Укрпошта" випустить нову поштову марку на честь відомого боксера: який вигляд вона матиме

Передостання офіційна марка від "Укрпошти" 2024 року буде присвячена легенді українського спорту – Олександру Усику, та його бою з Тайсоном Фʼюрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, зображення Усика на марці – це послання, що «світ любить сильних», а українці славляться сміливістю та стійкістю.

Нова поштова марка

"Укрпошта" перерахує зароблені кошти від продажу марки до благодійного фонду Usyk Foundation, що створений для підтримки Сил Оборони та українців, які постраждали від російської агресії.

Тираж марки буде налічувати 420 000 примірників, а художником став Сергій Тєхов.

Нагадаємо, "Укрпошта" приєдналася до урядової програми "Зимова єПідтримка".

Читайте також: