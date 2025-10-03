"Укрпошта" вирішила продати унікальні зброярні артефакти минулого

усі історичні елементи на зброї збережено / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Державна компанія «Укрпошта» виставила у продаж лімітовану серію револьверів і пістолетів, що використовувалися працівниками пошти в середині ХХ століття для охорони.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора у Telegram.

Зазначається, що у продажу лімітована серія демілітаризованих й позначених як макети зразків револьверів системи Нагана 1929 –1945 рр. і пістолетів ТТ 1936–1954 рр. випуску. Кількість обмежена — лише по 50 екземплярів.

«Ця зброя використовувалася працівниками „Укрпошти“ в середині ХХ століття для охорони, а тепер, за допомогою наших партнерів з „Укроборонпрому“, демілітаризована та доступна для продажу», — зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, усі історичні елементи збережено, а кожен пістолет має паспорт, що засвідчує, зокрема, відсутність необхідності отримувати дозвіл на його зберігання.

Першу партію вже можна придбати онлайн. Тисяча гривень з продажу кожного пістолету піде на придбання зброї для ЗСУ. Наступні партії надходитимуть невеликими серіями після завершення експертних процедур.