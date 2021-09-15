"Укрпошта" їде у найвіддаленіші села: у 17 областях запрацюють понад 800 мобільних відділень

Охопити усю країну планують до кінця наступного року.

Пошта їде у найвіддаленіші села. Понад 800 мобільних відділень на колесах запрацюють цього року ще у 17 областях - обіцяє державна "Укрпошта".

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 вересня.

Зазначається, що проєкт охопить усю Україну. У планах - комп'ютеризувати більше тисячі стаціонарних відділень. І вже презентували пересувну пошту - це автомобілі, обладнані терміналом. Відтак у зовсім маленьких селах можна буде оплатити комуналку чи зробити переказ.

Поштарі доправлятимуть до адресатів листи, посилки і продукти. Мобільні листоноші зможуть допомогти селянам замовити необхідні ліки чи товари, за якими раніше було їхати дуже далеко. Охопити усю країну планують до кінця наступного року. Розрахуватись люди зможуть і готівкою і карткою - причому навіть там, де немає Інтернету чи зв'язку.

Новини України: більше 800 мобільних відділень на колесах запрацюють цього року у 17 областях

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