"Укрпошта" від 1 квітня надаватиме нову послугу, що діятиме в 67 країнах

Послугу можна буде оформити в онлайн-сервісах.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" від 1 квітня розпочинає надання нової послуги "Дрібний пакет PRIME", який розробила Міжнародна поштова корпорація IPC для формату продажів в Інтернеті.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

За інформацією "Укрпошти", першочергово "Дрібний пакет PRIME" орієнтується на постійних клієнтів, які експортують свої товари з розповсюдженням в Інтернеті.

Нова послуга від "Укрпошти" діятиме в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, Франції (планово від 1 травня) та інших країнах.

В "Укрпошті" також зазначили, що вартість послуги буде нижчою на 8% порівняно з послугою "Дрібний пакет рекомендований", яким користуються майже 80% відправників з України.

Ба більше, "Дрібний пакет PRIME" передбачає доставлення замовлення до поштової скриньки клієнта без підпису, а також пріоритетний порядок оброблення в країні призначення та відслідковування замовлення в усіх країнах цієї мережі.

Послугу можна буде оформити в онлайн-сервісах: системі АРІ, особистому кабінеті та мобільному застосунку. На період тестового режиму, від 1 квітня до 1 травня, оформлення можливе лише в особистому кабінеті.

Раніше було надано пояснення щодо дозволу "Укрпошти" на отримання посилок без документів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.