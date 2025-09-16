"Укрпошта" за крок від дефолту: оприлюднені невтішні цифри

"Укрпошта"

В уряді застерігають про можливість дефолту «Укрпошти». Так, 2024 року борг державної компанії відносно активів сягнув 98%.

Про це йдеться у проєкті бюджету на 2026 рік (№14000), зокрема в додатку «Інформація про фіскальні ризики».

«Укрпошті» загрожує дефолт — пояснили причину

Мовою цифр 2024 року:

компанія зазнала збитків у розмірі 413,2 млн грн;

її ліквідність скоротилася на 9%;

короткострокові зобов’язання перевищили оборотні активи на 3,7 млрд грн;

коефіцієнт ліквідності впав до 0,63.

«Боргове навантаження також залишається критичним: співвідношення боргу до активів 2024 року сягнуло 98%», — наголошують у документі.

Станом на сьогодні інвестиції здебільшого спрямовані на розширення логістичної інфраструктури коштом кредитних ресурсів ЄБРР (63 млн євро) та ЄІБ (30 млн євро). За оцінкою уряду, є декілька варіантів розвитку подій:

компанія може вийти на прибутковість 2025–2028 років через зростання доходів (доставлення посилок, оптимізація витрат);

можливе коливання результатів 2026 року, зокрема ризик збитковості;

збереження збитків упродовж усього прогнозного періоду та суттєве погіршення фінансового стану після 2025 року.

І, звісно, йдеться про різні надходження до держбюджету, залежно від того, який сценарій відпрацює.

Уряд також розглядає можливість передавання «Укрпошті» Першого інвестиційного банку з метою створення банку фінансової інклюзії. Проте НБУ висловлює сумніви через критичний фінансовий стан поштового оператора.

За підрахунками регулятора, протягом 2022–2024 років компанія накопичила понад 2,5 млрд грн збитків, а її капіталізація скоротилася від 2,8 млрд грн до лише 0,2 млрд грн. Це формує високі ризики дефолту перед кредиторами та актуалізує потребу докапіталізації стратегічного підприємства. На травень 2025 року обсяг необхідних вливань оцінюється щонайменше у 826 млн грн.

Однак Перший інвестиційний банк перебуває у складному становищі: він збитковий, не має чіткої бізнес-моделі та не виконує вимоги щодо регулятивного капіталу. Тому в НБУ вважають доцільним навіть розгляд варіанту відмови від ліцензії, щоб уникнути подальшого зростання ризиків.

Нагадаємо, «Укрпошта» продовжує доставляти товари до США попри скасування безмитного ліміту.

Водночас українські товари стануть приблизно на 10% дорожчими для американських покупців. Це пов’язано з митом, яке було встановлено президентом США Дональдом Трампом для України.

Тарифи на доставлення до Америки, як очікується, також зростуть. У середньому йдеться про цифру від 1,5 до 3 доларів, залежно від ваги та категорії посилки. Це зростання має покрити витрати на залучення спеціалізованих агентів для оброблення митних платежів.