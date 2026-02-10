"Укрпошта" запровадила нові правила міжнародної доставки: що зміниться

Укрпошта / © УНІАН

Реклама

«Укрпошта» запровадила нові правила міжнародної доставки: тепер усі посилки, які не були отримані за кордоном, автоматично повертаються відправнику в Україну без додаткової оплати.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, це рішення охоплює всі типові випадки — коли одержувач не з’явився за посилкою, відмовився її отримати або доставка не відбулася з причин, що не залежали від відправника. Раніше повернення могло коштувати експортеру від $30 до $100 залежно від ваги та країни призначення.

Реклама

Як зазначили в компанії, нові правила стали можливими завдяки співпраці з міжнародними партнерами в рамках Всесвітнього поштового союзу, членом якого є Укрпошта. Це дозволило переглянути процес зворотної логістики та запровадити більш клієнтоорієнтовану модель для українських відправників.

Для фізичних осіб та бізнесу зміни означають зниження фінансових ризиків: у разі повернення посилки не потрібно оплачувати повторно доставку. Для малого бізнесу та онлайн-магазинів це зменшує невизначеність і сприяє стабільності при роботі з міжнародними замовленнями.

«Українським бізнесам зараз важко: витрати на пальне для генераторів та опалення збільшуються, а конкуренція на світовому ринку зростає. Тому ми в Укрпошті хочемо підтримати наших клієнтів і зробити так, щоб український експорт зростав. Ми не лише залишаємо одні з найнижчих тарифів на ринку, а й скасовуємо оплату за повернення посилок, які не були отримані», —сказав він.

Укрпошта доставляє відправлення більш ніж у 230 країн та територій світу, використовуючи партнерську мережу національних операторів, що налічує понад 660 тисяч відділень.

Реклама

Таким чином, безкоштовне повернення міжнародних посилок стає новим стандартом для українських відправників, роблячи доставку більш передбачуваною, зручною та безпечною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Генеральний директор «Укрпошти» відзначився суперечками із користувачами соцмереж, які критикують державну компанію.