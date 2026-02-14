ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
240
1 хв

"Укрпошта" запровадить нову послугу, яку перейме у приватного конкурента

В мобільному додатку «Укрпошти» з’явиться можливість оплатити посилку і керувати її доставкою.

Посилки в "Укрпошті"

«Укрпошта» запровадить послугу керування посилкою в мобільному додатку, яка раніше була візитівкою «Нової пошти» — головного приватного конкурента.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю РБК-Україна

За його словами, уже до кінця лютого в мобільному додатку «Укрпошти» може з’явитися можливість оплатити посилку і керувати її доставкою.

«Буде точно, як в „Нової пошти“, — наголосив він.

До кінця літа в «Укрпошті» готують ще одне нововведення: усіх листонош оснастять міні-комп’ютерами «три в одному» — POS-терміналами. Це дасть змогу клієнтам розраховуватися картою.

Смілянський наголосив, що такі термінали можуть працювати до 8 годин без світла, а для їх зарядження будуть передбачені павербанки.

«Ці міні комп’ютери вже придбані, ми лише допрацьовуємо софт», — наголосив він.

Гендиректор Укрпошти зазначив, що це нововведення дозволить економити кошти у сільських відділеннях, де «генератор на паливі „з’їсть“ 15 тисяч гривень на місяць».

«Вони „з’їдають“ більше, ніж прибуток того відділення», — пояснив Смілянський.

Нагадаємо, віднедавна «Укрпошта» запровадила нові правила міжнародної доставки: тепер усі посилки, які не були отримані за кордоном, автоматично повертаються відправнику в Україну без додаткової оплати.

