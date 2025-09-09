ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

"Укрпошта" змінює порядок виплати пенсій у прифронтових районах — деталі

Нові правила покликані зберегти життя людей і водночас гарантувати виплати без затримок.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пенсія

Пенсія / © iStock

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що компанія разом із військово-цивільною адміністрацією розробляє нову процедуру виплати пенсій у прифронтових районах. Зміни мають забезпечити безпеку громадян та водночас гарантувати їм доступ до соціальних виплат без затримок.

Про це він повідомив у Telegram.

«Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами», — сказав він.

За його словами, «Укрпошта» від початку війни постійно змінювала процедури безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 9 вересня Росія авіабомбою вдарила по селищу Ярова на Донеччині. У той час звичайні цивільні люди отримували пенсію. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 24 людини, ще 19 дістали поранення.

Дата публікації
Кількість переглядів
227
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie