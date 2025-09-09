- Дата публікації
"Укрпошта" змінює порядок виплати пенсій у прифронтових районах — деталі
Нові правила покликані зберегти життя людей і водночас гарантувати виплати без затримок.
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що компанія разом із військово-цивільною адміністрацією розробляє нову процедуру виплати пенсій у прифронтових районах. Зміни мають забезпечити безпеку громадян та водночас гарантувати їм доступ до соціальних виплат без затримок.
Про це він повідомив у Telegram.
«Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами», — сказав він.
За його словами, «Укрпошта» від початку війни постійно змінювала процедури безпеки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 9 вересня Росія авіабомбою вдарила по селищу Ярова на Донеччині. У той час звичайні цивільні люди отримували пенсію. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 24 людини, ще 19 дістали поранення.