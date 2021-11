UKRSIBBANK організовує сім безкоштовних онлайн-семінарів для розвитку жіночого підприємництва в Україні

У листопаді та грудні UKRSIBBANK BNP Paribas Group у рамках проєкту "Women in Business"проведе сім безкоштовних онлайн-семінарів на найбільш актуальні для розвитку бізнесу теми. Це навчання - для жінок, які хочуть розпочати свій бізнес або вивести його на новий якісний рівень.

Щоб узяти участь в онлайн-семінарах, потрібно лише попередньо зареєструватися.

Напрямки онлайн-семінарів та реєстрація:

"В похід з бізнес-процесами за прибутком", 9 листопада, реєстрація http://businesswmn.com/9-11-21

"Схеми стратегічного планування: Створення ефективної команди своїми руками", 16 листопада, реєстрація https://businesswmn.com/16-11-21

"Фінанси для управлінців і власників", 18 листопада, реєстрація http://businesswmn.com/18-11-21

"Продажі в В2С: як знайти підхід до будь-якого клієнта", 23 листопада, реєстрація https://businesswmn.com/23-11-21

"Комплексна маркетингова стратегія: Чому важлива інтеграція оффлайн і онлайн", 30 листопада, реєстрація http://businesswmn.com/30-11-21

"Управління digital. Що ми можемо і чого не знаємо, працюючи з online", 7 грудня, реєстрація http://businesswmn.com/7-12-21

"Баланс між роботою та особистим життям. Міф чи реальність?", 10 грудня, реєстрація http://businesswmn.com/10-12-21

Усі семінари відбуватимуться у форматі онлайн-трансляцій наживо, їх можна буде переглянути з будь-якого зручного девайсу. Буде можливість поставити запитання лектору в чаті. Серед лекторів - успішні керівниці, підприємниці та власниці компаній, експерти, які співпрацюють з великими міжнародними корпораціями, проводять навчання у міжнародних бізнес-школах.

Слідуючи принципам сталого розвитку та підтримуючи гендерний баланс у бізнесі, UKRSIBBANK вже три роки поспіль розвиває проєкт "Women in Business" - "Жінки в бізнесі". Ініціатива зосереджена на жінках, що займаються підприємницькою діяльністю або ж забезпечують керівництво бізнесом. Цифри показують, що представленість таких жінок в Україні, як переважно і в інших країнах, становить від 25% до 30%. Згідно з дослідженнями, збільшення участі жінок у бізнесі сприяє покращенню економічного становища не тільки для них самих, але й для всієї економіки.

Аналітики на основі досліджень констатують, що жінкам не вистачає знань, тому орієнтовані на постійне навчання та підвищення обізнаності:

56% жінок вважають, що їм для професійного розвитку не вистачає актуальної інформації у менеджменті, оподаткуванні, маркетингу та інших специфічних галузях.

52% жінок зазначали недостатню впевненість у власних силах.

42% жінок для розвитку бізнесу не вистачає джерел фінансування.

"Щороку ми посилюємо нашу програму "Women in Business". Ми отримуємо зворотній зв'язок від учасниць проєкту та шукаємо нові можливості, які можуть допомогти їм як у професійному розвитку, так і well-being, - розповідає Яніна Ольховська, директорка з питань комунікацій, корпоративної соціальної відповідальності та залученості UKRSIBBANK BNP Paribas Group. - Жінки дійсно креативні та ефективні власниці бізнесу та менеджерки проєктів. Вони не бояться професійних викликів, наполегливі, творчо вирішують завдання. Більше того, жінки реінвестують свої прибутки у розвиток своїх родин, а отже і суспільства. Тож, підтримуючи жінок у бізнесі, ми забезпечуємо сталий розвиток української економіки та нашого суспільства".

Як частина міжнародної фінансової Групи BNP Paribas UKRSIBBANK є активним промоутером сталого розвитку, зокрема ідеї гендерної рівності. При розробці програми "Жінки в бізнесі" UKRSIBBANK зосередився на трьох ключових напрямках:

інформаційна та консультаційна підтримка — серія навчальних та практичних семінарів та відео-консультації;

психологічна підтримка жінок — заохочення та мотивація розвитку;

допомога у розвитку бізнесу та фінансуванні.

Підтримуючи різні соціально важливі заходи, банк прагне допомогти жінкам сміливо робити перші кроки в бізнесі, а також розвивати свою справу, виводити її на новий рівень прибутку. Зокрема цього року банк став партнером заходу She Congress 2021, серії зустрічей "Her way of doing business" від Європейської бізнес Асоціації, запустив на власному YouTube каналі серію відкритих юридичних консультацій для українських підприємців середнього та малого бізнесу, що є цікавими та корисними для усіх клієнтів підприємців, або тих, хто планує розвиток власної справи.

Ближчим часом банк планує створити комплексний пакет банківського обслуговування для жінок-підприємниць, який включає як загальні традиційні послуги щоденного банкінгу, так і індивідуальні привілеї для власниць та керівниць бізнесу.

