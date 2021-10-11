UKRSIBBANK запрошує своїх клієнтів зіграти в теніс на TENNIS OPEN DAYS

Повправлятися з ракетками на кортах і отримати гарний настрій можна впродовж наступних двох місяців.

У жовтні та листопаді UKRSIBBANK BNP Paribas Group проведе TENNIS OPEN DAYS. Під час заходу кожний клієнт банку може безкоштовно зіграти у великий теніс з друзями, родиною, партерами чи навіть тренером на найкращих кортах Києва, Одеси, Дніпра, Харкова та Львова.

Все що потрібно для вдалої гри: гарний настрій, чудова компанія, власні ракетки та м’ячики, спортивна форма.

Щоб зіграти матч, необхідно зробити кілька кроків:

заповнити реєстраційну форму за цим посиланням,

повідомити про зручний час та потребу у тренері

прийти у визначений день та перед грою показати документ, що підтверджує особу учасника програми, та іменну банківську карту UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Повправлятися з тенісними ракетками та м’ячиками можна буде у неділі у жовтні та листопаді за адресами:

м. Київ, Міжнародна тенісна академія, Повітрофлотський пр-т, 63

м. Одеса, ТК Чорноморець, вул. Віце-Адмірала Азарова, 1

м. Дніпро, СК Human, пр-т П. Орлика, 20А

м. Харків, Superior Golf & Spa Resort, пр-т Академіка Курчатова, 1-A

м. Львів, СК Євроспорт, вул. Петрушевича, 1

TENNIS OPEN DAYS відбудеться уже втретє. У попередні роки майже три тисячі клієнтів банку змогли весело та активно провести час.

"Активна участь наших клієнтів у ТENNIS OPEN DAYS надихає нас, тому щороку ми розширюємо обсяги турніру. Ми бачимо, як до нас приходять і ті, для кого це улюблений вид спорту, і ті, хто лише робить перші спроби на корті і, врешті, захоплюється грою, її динамічністю та позитивною енергією. Радіємо, що даємо додаткові можливості нашим клієнтам долучитися до тенісу, адже цей вид спорту з кожним роком стає всі більш популярним. А також отримати позитивні враження у компанії друзів на кращих кортах їх міста", - розповідає Яніна Ольховська, директорка з питань комунікацій, КСВ та залученості UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Участь у TENNIS OPEN DAYS – це також чудова нагода стати причетним до великої історії тенісу, яка писали головний акціонер UKRSIBBANK - міжнародна фінансова Група BNP Paribas спільно зі світовими легендами ще від 1973 року. Саме тоді французька Федерація тенісу звернулася до BNP - Banque Nationale de Paris з проханням профінансувати встановлення місць в ложі центрального корту «Ролан Гаррос». Відтоді банк став офіційним спонсором турніру, а згодом долучився до організації інших найпопулярніших турнірів - Fed Cup, BNP Paribas Masters, Monte Carlo Rolex Masters, Internazionali BNL d’Italia, BNP Paribas Open at Indian Wells, а також низки аматорських змагань.

UKRSIBBANK закликає своїх клієнтів долучатися до TENNIS OPEN DAYS!

Деталі за посиланням: https://my.ukrsibbank.com/ua/about-bank/tennis_open_days/

Зустрінемось на кортах вашого міста! We are tennis!

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