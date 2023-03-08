"Прошу не останавливаться": в Одесі затримали зрадника, який наводив російські ракети (фото)

Служба безпеки України затримала в Одесі місцевого мешканця, який наводив російські ракетні удари по регіону. Після "прильотів" ворожий інформатор приходив на місця ударів, щоб з'ясувати та оприлюднити їхні наслідки для повторних атак.

Чоловік публікував у заборонених в Україні соцмережах інформацію про місця базування українських військових та розташування критичної інфраструктури на Одещині, повідомили в СБУ.

Окупанти використовували ці дані для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів.

Фото: СБУ

Також читайте Росія за добу понад 60 разів вдарила по Херсонщині: постраждали житлові квартали

Контррозвідники встановили та затримали зловмисника в Одесі. На своїх сторінках у Мережі одесит закликав до захоплення державної влади та знищення українського народу.

"После долгой паузы рад сообщить) Как и заказывали - ударили не по краям, а по центру. Мои интрукции возымели эффект. Наконец сегодня это сделали. Мост разрушен. Укры в шоке! Я в восторге! Но просил бы еще добить его, чтобы он вообще рухнул. Более того, прошу не останавливаться и по другим объектам тоже отработать", - писав зрадник російським окупантам.

Фото: СБУ

Слідчі повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

ч. 1 ст.161 - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності

ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, в Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР", який воював біля донецького аеропорту. Зрадник свідомо обстрілював позиції українських військових.

СБУ знешкодила мережу агентів ФСБ в Одесі

Читайте також: