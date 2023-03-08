"Прошу не останавливаться": в Одесі затримали зрадника, який наводив російські ракети (фото)

Чоловік просив окупантів "добити" мост на Одещині.
Служба безпеки України затримала в Одесі місцевого мешканця, який наводив російські ракетні удари по регіону. Після "прильотів" ворожий інформатор приходив на місця ударів, щоб з'ясувати та оприлюднити їхні наслідки для повторних атак.
Чоловік публікував у заборонених в Україні соцмережах інформацію про місця базування українських військових та розташування критичної інфраструктури на Одещині, повідомили в СБУ.
Окупанти використовували ці дані для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів.
Контррозвідники встановили та затримали зловмисника в Одесі. На своїх сторінках у Мережі одесит закликав до захоплення державної влади та знищення українського народу.
"После долгой паузы рад сообщить) Как и заказывали - ударили не по краям, а по центру. Мои интрукции возымели эффект. Наконец сегодня это сделали. Мост разрушен. Укры в шоке! Я в восторге! Но просил бы еще добить его, чтобы он вообще рухнул. Более того, прошу не останавливаться и по другим объектам тоже отработать", - писав зрадник російським окупантам.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
- ч. 1 ст.161 - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності
- ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.
Нагадаємо, в Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР", який воював біля донецького аеропорту. Зрадник свідомо обстрілював позиції українських військових.
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