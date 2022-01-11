Українським правоохоронцям підвищать зарплати: коли і наскільки

Виплати збільшать вже з наступного місяця цього року.

Українським правоохоронцям від лютого 2022 року підвищать зарплати.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

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Президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам усієї системи МВС на 10%. Це стосуватиметься не лише поліцейських, а й рятувальників, нацгвардійців, прикордонників та працівників міграційної служби. Крім того, від лютого буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

У держбюджеті на 2022 рік на підвищення зарплат правоохоронцям передбачено додаткові 2,8 млрд грн. Із них на зарплати поліції додатково виділено 1 млрд грн.

Очільник відомства Денис Монастирський заявив, що гроші на підвищення зарплат вдалося отримати за рахунок акцизів з алкоголю. Її розпочали від листопада 2021 року. "За інформацією Державної податкової служби, лише за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн", - заявив міністр.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ № 688/2021 "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних сил України". Відповідно до нього мінімальні зарплати для військових повинні зрости до 13 тис. грн.

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