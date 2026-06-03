Укриття мають рятувати: омбудсмен відреагував на ситуацію зі сховищами в Україні

Укриття

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українські укриття мають бути реальним засобом захисту під час повітряних тривог, а не створювати у людей відчуття небезпеки чи хибної безпеки. За його словами, результати перевірок свідчать про численні проблеми із готовністю захисних споруд по всій країні.

Про це йдеться у звіті омбудсмана.

Лубінець наголосив, що його офіс проводить системні моніторингові візити до укриттів у різних регіонах України. Під час перевірок виявляють відсутність безбар’єрного доступу, запасів питної води, аптечок та інших необхідних умов для перебування людей під час небезпеки. Крім того, в окремих випадках укриття, позначені на офіційних картах, фактично не існують або непридатні для використання.

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Омбудсмен зауважив, що подібні недоліки становлять серйозну загрозу для громадян, особливо на тлі постійних російських атак. За його словами, укриття повинні відповідати своєму головному призначенню — рятувати життя людей, а не викликати додатковий страх або сумніви щодо безпеки.

Проблему підтверджують і результати інших перевірок. Раніше Лубінець повідомляв, що переважна більшість обстежених укриттів в Україні мають ті чи інші недоліки, які потребують усунення.

В офісі омбудсмена закликали органи місцевої влади та балансоутримувачів захисних споруд оперативно реагувати на виявлені порушення та забезпечувати належний стан укриттів для населення.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що люди загинули дорогою до укриття: що відбувалося у Києві на місці кривавого удару РФ

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