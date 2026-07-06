"Укриття стоять напівпорожні": Кличко після атаки закликав киян активніше ховатися

Віталій Кличко / © Associated Press

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Мер Києва Віталій Кличко визнав, що у столиці не вистачає укриттів. Однак влада працює у цьому напрямку.

Про це він сказав в етері програми «Сніданок з 1+1».

«Може не вистачати укриттів в деяких мікрорайонах, тому що до укриттів достатньо великий час, потрібно декілька десятків хвилин пройти. Є укриття, які стоять напівпорожні, і звертаємося до людей не ігнорувати повітряні тривоги. З іншого боку, в кожному районі повинно бути укриття, тому що я вже казав — час від запуску до прильоту балістики — це декілька хвилин. Місто зараз працює для того, щоб будувати нове укриття», — сказав він.

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Мер столиці запевнив, що укриття перевірять стабільно, тому що Київ — в епіцентрі російських атак.

«Ми укриття постійно перевіряємо, великі кошти направлені на будівництво укриттів, постійно відкриваємо нові. Цих укриттів потрібні десятки тисяч для того, щоб укриття було в кожному мікрорайоні і щоб люди встигали за хвилини бути в безпечному місці», — додав він.

Атака по Києву та області 6 липня — останні новини

Уночі, 6 липня, Росія завдала масованого удару по Україні з використанням дронів, балістичних та крилатих ракет.

У Києві внаслідок російської атаки загинули щонайменше 11 людей, ще близько 50 — отримали поранення. Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.

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Київ пережив атаку / © Associated Press

Київщина також зазнала масованої російської атаки. Її наслідки стали причиною посилених безпекових заходів на залізничній мережі регіону. ДСНС запровадила обмеження на окремих ділянках, через що частину рейсів спрямували об’їзними маршрутами. У Вишневому ситуація після нічних ударів особливо напружена.

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