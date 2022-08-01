“Укрзалізниці” міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг. Раніше він був на рівні “ССС”, зараз - “С”. Вплинуло на це пониження суверенного рейтингу України.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Так, Fitch Ratings понизив кредитний рейтинг в іноземній валюті” з рівня “ССС” до “С”. Це стало наслідком оголошеної урядом України запланованої транзакції перенесення терміну погашення єврооблігацій. Водночас “Укрзалізниця” продовжує виконувати всі зобов'язання перед міжнародними фінансовими інституціями.

“На початку липня були здійснені чергові виплати купонного доходу тримачам єврооблігацій з терміном погашення у 2024 та 2026 роках на загальну суму близько 36 млн доларів США. Таким чином “Укрзалізниця” повною мірою виконала свої фінансові зобов’язання перед бондхолдерами”, - розповіли в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Там також додали, що компанія за підтримки Міністерства інфраструктури вжила заходів для збалансування грошового потоку у період воєнного стану, оптимізувала видатки та залучила додаткові інструменти підтримки ліквідності. Зокрема - було отримано доступ до фінансування ЄБРР на €50 млн.

Нагадаємо, що у Києві громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги.

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