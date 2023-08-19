"Укрзалізниця" анонсувала додатковий потяг до Польщі: розклад руху

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на ще один потяг одного з популярних міжнародних напрямків.

"Укрзалізниця" анонсувала відкриття продажу квитків на новий міжнародний поїзд № 119/120 сполученням Київ – Хелм, який розпочне курсування від 3 вересня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Розклад руху:

Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного – о 11:27, з Ковеля – о 13:31. Прибуття до Хелма о 17:27.

"Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 – 21:02)", - йдеться у повідомленні.

Відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42). Прибуття до Києва о 22:45.

Квитки на рейс до польського Хелма можна придбати у застосунок "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово скасовує частину поїздів до Перемишля.

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